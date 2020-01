Conte: «Mercato? Eriksen non è una punta…» VIDEO (Di giovedì 30 gennaio 2020) Conte, le parole del tecnico dell’Inter al termine della gara di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina di Iachini C’è spazio anche per parlare di Mercato nella conferenza stampa post-gara di mister Conte. Ecco le parole dell’allenatore dell’Inter. «Eriksen non è una punta. Può fare a livello di centrocampo può fare tutti i ruoli ma la punta proprio non la può fare. Non mi aspetto niente dal Mercato, penso che abbiamo operato in maniera intelligente e funzionale la miglioramento di questa rosa e credo che l’obiettivo sia stato centrato. Giusto che io ne parli o che la società parli con me di alcune cose. Si cercherà di fare del nostro meglio come abbiamo fatto fino adesso. Proprio per questo voglio ringraziare Politano e Lazaro per la loro professionalità e per come hanno lavorato in questi sei mesi». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

