Come prendere l'onda verde (secondo Audi) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Come si fa a prendere l'onda verde? Le leggende metropolitane su questo argomento si sprecano e chiunque usi l'auto per spostarsi quotidianamente conosce quell'euforica sensazione che si prova attraversando il terzo semaforo verde di fila. Una botta di endorfina e di speranza che nemmeno le migliori sostanze psichedeliche in voga negli anni Settanta potrebbero dare. Ma Come si fa a prendere l'onda verde? C'è chi sostiene che serva viaggiare a 50 km/h costanti, chi dice un po' meno, chi ancora di dare gas senza pietà e chi infine si affida completamente alla fortuna. Meno male che qualcuno studia la cosa in modo scientifico. Audi, per esempio, nel 2016 ha iniziato un progetto a Las Vegas e dopo averlo esteso a New York e Washington, lo ha portato anche in Europa, iniziando dalla città sede del proprio quartier generale (Ingolstadt) e ... gqitalia

RobertoBurioni : @GiulianoHughes io in questo momento li vorrei vedere gli antivaccinisti cinesi a Wuhan se sono in giro a prendere… - MSF_ITALIA : 'Per primo, ci hanno passato un bimbo di 6 mesi. Teneva le braccia allargate come per prendere il volo. Me lo hanno… - MarcoBarzaghi : #Inter con l'arrivo di Eriksen potrebbe anche non prendere un vice-Lukaku. Molto dipenderà da come giocherà domani #Sanchez @Sport_Mediaset -