Calciomercato Torino, idea Favilli in caso di addio per Zaza (Di giovedì 30 gennaio 2020) Calciomercato Torino, idea Favilli in caso di addio per Zaza: l'attaccante del Genoa nel mirino del club granata Il Torino si cautela sul mercato in caso di addio di Simone Zaza. I granata, secondo quanto fatto sapere da Sky Sport, starebbero pensando ad Andrea Favilli, attualmente in forza al Genoa di Nicola. È l'idea maturata da Massimo Bava, direttore sportivo del club di Urbano Cairo. Se Zaza dovesse partire, pronto l'affondo per il classe 1997.

