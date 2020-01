Alba Parietti: “Chi non ha un’adeguata istruzione non dovrebbe votare”. Pioggia di critiche su Twitter: “Quindi nemmeno lei?” “Si vergogni” (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Alba Parietti si dovrebbe vergognare“. “La tracotante Alba Parietti vorrebbe togliere il diritto di voto a milioni di italiani”. “Ma che ca**o ce ne frega del parere di Alba Parietti”. Sono solo alcuni dei tweet apparsi ieri sera durante la puntata di Stasera Italia. A scatenare gli utenti del social un’affermazione di Alba Parietti: “Finché una popolazione non ha un’adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo”. Visibilmente arrabbiata, Barbara Palombelli ha subito ribattuto: “Adesso mettere in discussione il suffragio universale…”. “La politica negli ultimi anni è stata fatta solo di sondaggi – ha detto ancora l’opinionista – abbiamo preso esempio dalle elezioni americane di 2000 anni fa dove si decideva ‘pena di morte, non pena di morte’ a ... ilfattoquotidiano

giornalettismo : Alba #Parietti a #StaseraItalia, parlando di politica e populismo, ha detto: 'Finché una popolazione non ha adeguat… - pergola10 : RT @RadioSavana: La tracotante Alba Parietti vorrebbe togliere il diritto di voto a milioni di Italiani secondo il non meglio specificato c… - ORMA_68 : RT @_GrayDorian: Qualcuno spieghi ad Alba #Parietti che la relazione con un filosofo non le ha automaticamente trasmesso una laurea in filo… -