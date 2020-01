Alba Parietti: "Chi non ha adeguata istruzione non può votare in modo legittimo". È polemica (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Finché una popolazione non ha un’adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo”. La frase è stata pronunciata da Alba Parietti nel corso della trasmissione Stasera Italia, su Rete Quattro, suscitando una bufera di critiche sui social.Gli utenti accusano la showgirl di mettere in discussione il suffragio universale.“Dite alla Parietti che quando il popolo ha guadagnato il diritto di voto aveva percentuali di analfabetismo di oltre il 20%. Eppure il più ignorante dell’epoca avrebbe detto meno c...”, si legge in uno dei numerosi post critici apparsi su twitter.Mamma mia che vergogna la Parietti a #StaseraItalia: "finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo". pic.twitter.com/s656Az3pOQ— Lé (@LeleDip) January 29, 2020Intervistata ... huffingtonpost

