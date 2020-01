Addio Celeste, uccisa in pochi giorni a causa di un male rarissimo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Celeste Mugnaini è morta all’ospedale Versilia all’età di 26 anni. Era residente a Corsanico (Massarosa) ma lavorava da poco in Svizzera. A dicembre i primi malesseri che alla fine l’hanno portata alla morte. “In cielo una stella in più” è il messaggio commovente della madre. Celeste Mugnaini era una ragazza di 26 anni, residente ai Corsanico, molto conosciuta a Viareggio; lavorava per la stagione invernale in Svizzera, in un hotel: è deceduta all’ospedale Versilia a causa di una rarissima malattia che l’ha strappata in soli pochi mesi all’affetto dei familiari e degli amici più cari. A dare il drammatico annuncio è stata la madre Lisa Puccinelli, con un messaggio straziante su Facebook. “Oggi il cielo ha una stella in più”, ha scritto la signora. uccisa in pochi giorni a causa di un male rarissimo Celeste si era diplomata brillantemente dopo gli studi in campo turistico e si era ... limemagazine.eu

