Smog Milano: PM10 in calo ma ancora oltre i limiti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A Milano i valori di PM10 registrati ieri hanno mostrato un calo ma rimangono comunque oltre il limite massimo dei 50 microgrammi per metro cubo. Le quattro centraline Arpa hanno registrato tra i 61 e i 71 µg/m3 di particolato. Rilevati 63 microgrammi per metro cubo a Pioltello-Limito, 60 a Cassano D’Adda e 70 a Magenta. Domani e dopodomani sono previste “condizioni meteo favorevoli all’accumulo” degli inquinanti.L'articolo Smog Milano: PM10 in calo ma ancora oltre i limiti Meteo Web. meteoweb.eu

fattoquotidiano : Smog, a Milano da inizio anno 22 giorni di Pm10 fuorilegge. Lo scorso gennaio furono 16. Polveri sottili oltre i li… - Agenzia_Ansa : Secondo il rapporto 'Mal'aria' di Legambiente, a gennaio 2020, 5 città – Frosinone, Milano, Padova, Torino e Trevis… - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Smog, a Milano da inizio anno 22 giorni di Pm10 fuorilegge. Lo scorso gennaio furono 16. Polveri sottili oltre i limiti… -