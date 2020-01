Semifinali Coppa Italia calcio 2020: date, programma, orari, tv e calendario (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le Semifinali della Coppa Italia 2020 di calcio si giocheranno in match di andata (11-12 febbraio) e ritorno (3-4 marzo). Il torneo è giunto nella sua fase calda, nell’arco di tre settimane conosceremo il nome delle due squadre che si contenderanno il trofeo allo Stadio Olimpico di Roma. Si tratta dell’unico turno della competizione che prevede la doppia partita e che non si decide in un match secco da dentro o fuori, ricordiamo che vige la regola dei gol in trasferta in caso di una vittoria per parte o di due pareggi. La Juventus ha avuto la meglio sulla Roma nei quarti di finale e ora se la dovrà vedere col Milan che ha regolato il Torino ai supplementari: i bianconeri partiranno con il favore del pronostico e puntano a raggiungere l’atto conclusivo ma attenzione perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo e può succedere di tutto, i rossoneri si giocano una ... oasport

