Pestato a sangue per un debito di 30 euro. 34enne in coma, lotta tra la vita e la morte (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sono gravissime le condizioni del 34enne di Rocca di Papa, Pestato brutalmente in strada da un ragazzo di 29 anni. Una violenta aggressione avvenuta in via Frascati, nell’area del comune di Castelli Romani nella notte tra il 27 e il 28 gennaio scorso. La vittima, ricoverata in codice rosso prima all’ospedale di Frascati, è stata poi trasportata al Policlinico Umberto I di Roma in condizioni gravissime dove ha subito un intervento per ridurre un ematoma al cranio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rocca di Papa, che nel giro di 24 ore sono riusciti a rivelare il volto dell’aggressore, ovvero un 29enne di Rocca di Papa, noto per reati di droga alle forze dell’ordine. Ovviamente per l’aggressore è subito scattato l’arresto nonché la perquisizione della sua abitazione, dove sono stati rinvenute sostanze stupefacenti, come droga e 30 grammi di ... caffeinamagazine

