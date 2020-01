Ora Conte può diventare il leader del partito del Papa (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Ecco come Giuseppe Conte può divenire il riferimento del Vaticano nell'agone partitico. La mossa del gesuita padre Antonio Spadaro La Chiesa cattolica non è ancora riuscita nell'impresa di canalizzare i consensi derivanti dalla popolarità di Papa Francesco. Giuseppe Conte può essere l'uomo giusto al posto giuto. Di "partito dei cattolici" si parla sin dalla campagna elettorale che ha portato alla nascita del governo gialloverde, dunque alla comparsa sulla scena del professore universitario. Ma una vera e propria formazione politica, vuoi per i limiti dei Papabili o per le contingenze del momento, non è ancora stata fondata. Un programma, più o meno condiviso da tutte le alte sfere del Vaticano, esiste eccome: europeismo, solidarietà, green economy, accoglienza erga omnes e multilateralismo diplomatico. Dal professor Stefano Zamagni alla ridiscesa in campo di ... ilgiornale

MatteoBarzaghi : Eriksen potenzialmente già utilizzabile domani in Coppa Italia contro la Fiorentina. Trasferimento completato ?? ?? O… - FratellidItaIia : ?? #Meloni a #FuoridalCoro: 'Ieri ho sentito Conte dire che ora inizia il declino del centrodestra. Lui, che fai il… - sole24ore : Secondo clamoroso errore politico del leader leghista. Dopo la mancata spallata al governo di agosto, ora - con la… -