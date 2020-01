Oliver il pitbull (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una ragazza di nome Stephanie si rese conto che per strada c’era un pitbull, in pessime condizioni e bisognoso di aiuto. Disse: “Aveva la scabbia diffusa in un modo che non aveva mai visto prima. Quando l’ho visto nella sua gabbia, ho letteralmente iniziato a piangere. Oliver si è appena scrollato e si è leccato le gambe, aveva delle macchie sul corpo e sanguinava, era pieno di infezioni e malattie “, dice Stephanie ad un giornale locale. Stephanie contattò immediatamente Tanner Smith, un addetto alla protezione degli animali della Humox Society nella contea di Knox. Voleva portare Oliver fuori da quella gabbia e portarlo in una famiglia amorevole. “Quando l’ho visto per la prima volta, mi sono innamorato immediatamente”, dice Tanner Smith e continua: “Sembrava così male. ... bigodino

