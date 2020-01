Nintendo ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in entrate dai suoi giochi per mobile (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nintendo ha incassato oltre $ 1 miliardo di entrate dai suoi giochi mobili per Android e iOS secondo un nuovo report di SensorTower, incasso in gran parte realizzato dal famoso gioco gratuito Fire Emblem Heroes, che è stato pubblicato nel 2017. Da allora il titolo ha continuato a guadagnare l'incredibile cifra di $ 656 milioni.Fire Emblem Heroes è un gioco in cui i giocatori spendono per nuovi personaggi con abilità, oggetti e statistiche diversi. A differenza di giochi come Fortnite, tutto in Fire Emblem Heroes è distribuito in modo casuale: potresti ottenere un raro personaggio o potreste spendere alte cifre senza ottenere mai quello che volevate.Developer Intelligent Systems aggiunge costantemente nuovi e sempre più potenti personaggi (compresi alcuni che sono a tema stagionale e disponibili solo per un tempo limitato), il che aiuta a mantenere un flusso costante di entrate.Leggi ... eurogamer

