Le differenti squalifiche di Bentancur e Lautaro Martinez: polemiche infinite (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si parla tanto di favoritismi per la Juventus in campionato, ma la realtà sembra essere ben diversa per i tifosi bianconeri e c’è un episodio eclatante che a loro avviso lo dimostrerebbe. L’Inter ed i tifosi interisti si sono scandalizzati per l’espulsione di Lautaro Martinez di domenica scorsa, l’attaccante nerazzurro è sembrato alquanto nervoso sul finire del match, con proteste reiterate nei confronti del direttore di gara Manganiello. Alla fine, mano al regolamento, l’espulsione è stata inevitabile ed ora è arrivata la sentenza del giudice sportivo che però ci lascia tutti un bel po’ perplessi. Lautaro Martinez infatti salterà due partite di Serie A, quella di domenica prossima contro l’Udinese ed il derby di Milano. Eppure la Juventus ha dovuto fare i conti con ben tre turni di squalifica per Bentancur, quando fu espulso per somma di ammonizioni durante la finale della Super Coppa ... bufale

