La verità appare a Davos (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Rutger Bregman, gambe accavallate sul palco di Davos un anno fa, aveva sferzato senza pietà l’ipocrisia inveterata degli ultraricchi: ”È come essere a una convention di pompieri dove non si può parlare di acqua”, aveva riassunto. Quest’anno la sintesi più bella del 50° World Economic Forum appena concluso è quella che Mariana Mazzucato ha rubato da uno sconosciuto sull’autobus: “Miliardari che spiegano a milionari come la classe media dovrebbe vivere”.Eppure stavolta qualche novità epocale c’è. Non solo l’impegno per il clima, ma per la prima volta i sommi sacerdoti riconoscono ufficialmente un valore superiore al profitto degli azionisti: l’interesse privato degli shareholders cede il passo all’interesse generale degli stakeholders cioè ... huffingtonpost

