Inter, colpo in prospettiva. Arriva Satriano dal Nacional (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Inter, dopo Eriksen Arriva anche un colpo in prospettiva. Si tratta di Martin Satriano del Nacional, uruguaiano classe 2001 Dopo aver piazzato il colpo Eriksen, l’Inter pensa anche al futuro. Gianluca Di Marzio fa sapere che è in arrivo Martin Satriano, calciatore di proprietà del Nacional e classe 2001. L’uruguaiano era stato trattato anche dal Cagliari, ma i nerazzurri sono prevalsi nel testa a testa. Il giovane attaccante è atteso domani a Milano, pronto a iniziare la sua nuova avventura col club lombardo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

