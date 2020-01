Emilia Romagna, Mughini: “Fontana sui disabili? Un dirigente che dice queste porcate è alla frutta”. E su Mario Giordano: “Un cabarettista” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Le parole del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana? Un dirigente politico che dice queste porcate è veramente alla frutta. Ma poi è strano, perchè io ho stima di Fontana”. Così, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), lo scrittore Giampiero Mughini commenta le discusse dichiarazioni del presidente leghista della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. L’opinionista poi si pronuncia sul giornalista Mario Giordano e su Salvini: “Non vedo certamente la trasmissione di Giordano. Onestamente, grazie a Dio, a quell’ora faccio delle cose molto, ma molto migliori. Ma lui faccia il suo mestiere, gli auguro tutto il bene. Certo, è un mestiere che non saprei definire: è un cabarettista di un genere particolare. Diciamo che non è particolarmente elegante e raffinato. È accusato di ospitare sempre Salvini ... ilfattoquotidiano

