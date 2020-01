Due espulsi, Stati generali rinviati, ipotesi di Politburo. Centrifuga M5s (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Riunioni su riunioni. Senatori che arrivano alla Camera per incontrare i colleghi deputati, e viceversa. Capannelli in Transatlantico e caos generale. Un deputato riassume così l’aria che tira: “Ormai, nel palazzo dei gruppi, nei nostri uffici, ogni volta che apri una porta trovi una corrente che sta confabulando”. Lo choc provocato dall’assemblea congiunta, la prima gestita dal reggente Vito Crimi dopo le dimissioni di Luigi Di Maio, è ancora fresco. E, come se non bastasse, oggi sono Stati espulsi altri due parlamentari che non hanno restituito parte dello stipendio, come prevede il regolamento 5Stelle. Il Movimento è come se brancolasse nel buio. Dunque ora c’è bisogno di tempo per riorganizzarsi e quindi, prendendo come pretesto il referendum costituzionale di fine marzo, gli Stati generali dei pentastellati slitteranno ad ... huffingtonpost

