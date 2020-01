Cucchi, l’imputato intercettato: “Ho paura che mi cancellino la mail, è il mio salvavita”. Il capo della Mobile: “Temevano di essere incastrati” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La paura di essere incastrati e le “confidenze” a moglie e amiche dopo l’uscita del film Sulla mia pelle che ha ripercorso il caso della morte di Stefano Cucchi. Ma anche il rischio di infangare l’Arma e le richieste arrivate dai superiori. Dei timori e delle diffidenze di alcuni carabinieri imputati nel processo sui presunti depistaggi seguiti alla morte del giovane romano, deceduto il 22 ottobre 2009, a una settimana dall’arresto per droga, ha parlato in aula il capo della Squadra mobile di Roma, Luigi Silipo. Ha ripercorso come testimone dell’accusa alcuni elementi emersi nelle intercettazioni contenute in un’informativa redatta dai suoi uomini nel corso dell’inchiesta sulla presunta catena di falsi che vede a processo 8 militari dell’Arma. Le indagini, che riguardano nello specifico le doppie annotazioni sullo stato di salute di ... ilfattoquotidiano

