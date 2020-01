Coronavirus a Napoli, arriva la conferma: è stato un falso allarme (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si è rivelato un falso allarme il sospetto caso di Coronavirus a Napoli, riguardante un uomo cinese di 28 anni, che era in viaggio di nozze in città. Il sospetto caso di Coronavirus a Napoli, che oggi si è rivelato un falso allarme, riguarda un uomo cinese di 28 anni, che era in viaggio di nozze in città. L’uomo è arrivato nove giorni fa dalla provincia di Ubei, la cui capitale è Wuhan, la città dove è esplosa l’epidemia. Il 28nne era in viaggio di nozze a Napoli e ha accusato alcuni sintomi assimilabili al Coronavirus tra cui febbre e polmonite. L’uomo è stato portato all’ospedale Pellegrini e poi subito ricoverato all’ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive, dove è stato sottoposto al tampone test per capire se si trattasse di Coronavirus. Le analisi realizzate all’Istituto Spallanzani di Roma a scopo cautelativo hanno escluso il ... 2anews

