Calciomercato Roma, è fatta: il capitano ceduto in Spagna (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Calciomercato Roma, è fatta: il capitano ceduto in Spagna al Valencia per circa 15 milioni di euro Il Calciomercato sta entrando nelle ultime concitatissime ore, con molti affari in via di definizione. Anche in casa Roma, il direttore Petrachi ha il suo bel da fare. Tra gli acquisti chiesti da Fonseca per completare la rosa … L'articolo Calciomercato Roma, è fatta: il capitano ceduto in Spagna proviene da www.inews24.it. inews24

DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma, il #Valencia pensa a #Florenzi - DiMarzio : #Villar atterrato a #Roma, domattina sbarca #CarlesPerez preso dal @FCBarcelona: la @OfficialASRoma batte due colpi… - DiMarzio : #Calciomercato | Atteso per domani l'arrivo a #Roma di Carles #Perez -