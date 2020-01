Autobus precipita in un pozzo in India: 26 morti, una trentina i feriti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sono almeno 26 i morti e 32 le persone rimaste ferite in un incidente in India: un Autobus è precipitato in un pozzo dopo lo schianto con un tuk-tuk. Secondo le primissime informazioni, inoltre, nello schianto hanno perso la vita l’autista del pullman e una bambina di 7 anni. I soccorritori hanno cercato di estrarre le vittime dalle lamiere per tutta la notte, mentre una folla di curiosi accerchiava il luogo dell’incidente. notizie

