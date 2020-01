Allerta Valanghe Piemonte: rischio forte da Bardonecchia a Lepontine (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Con il forte vento delle ultime ore e le nuove nevicate in alta montagna il rischio di Valanghe sale per domani a “forte” (grado 4 della scala europea che arriva fino a 5) dalle Alpi Lepontine alla valle di Rochemolles di Bardoneccia; il pericolo è “marcato” (grado 3) sul resto dell’arco alpino Piemontese. Sui pendii più a rischio – è l’avvertimento sul bollettino Valanghe di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – “permane la possibilita’ di provocare grandi Valanghe gia’ con debole sovraccarico”. Venerdi’ 31 il rischio di Valanghe sara’ di grado “marcato” su tutto l’arco alpino Piemontese.L'articolo Allerta Valanghe Piemonte: rischio forte da Bardonecchia a Lepontine Meteo Web. meteoweb.eu

