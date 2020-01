Virus Cina, la diffusione può avvenire per via aerea: “è veloce come la Sars”, picco entro 10 giorni (Di martedì 28 gennaio 2020) Il nuovo Virus che sta causando un’epidemia in Cina si trasmette principalmente per via aerea ma anche tramite il contatto. Lo affermano le autorita’ sanitarie cinesi. Questa informazione è stata rivelata in un piano sanitario per la diagnosi e il trattamento della polmonite causata dal nuovo coronaVirus, pubblicato oggi dalla Commissione Sanitaria Nazionale cinese. Rispetto alla versione precedente, il piano aggiunge tre caratteristiche epidemiologiche del Virus, affermando che la principale fonte di infezione al momento sono le persone a loro volta infettate dal Virus. Secondo le nuove indicazioni tutte le persone possono essere contagiate, compresi i bambini e i neonati. Se infettati, gli anziani e le persone con problemi di salute pregressi come diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari sono maggiormente inclini a manifestare sintomi più gravi. Le autorità ... meteoweb.eu

