Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 12:30 (Di martedì 28 gennaio 2020) Viabilità DEL 28 GENNAIO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA Roma-FIUMICINO UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE FIUMICINO TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE, AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LE ALTRE NOTIZIE E’ IN PROGRAMMA PER LUNEDI’ LUNEDI’ 3 FEBBRAIO LO SCIOPER DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLA RETE GESTITA DA ATAC DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO SONO A RISCHIO BUS, TRAM, METROPOLITANE E LE FERROVIE Roma-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E Roma-CIVITACASTELLANA-VITERBO E’ IN PROGRAMMA PER LUNEDI’ LUNEDI’ 3 FEBBRAIO LO SCIOPER DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLA RETE GESTITA DA ATAC DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO SONO A RISCHIO BUS, TRAM, METROPOLITANE E LE ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-01-2020 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-01-2020 -