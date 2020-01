Ufficiali i Games With Gold di febbraio 2020: nuovi giochi gratis per Xbox One e 360 (Di martedì 28 gennaio 2020) Microsoft ha finalmente alzato il sipario sui giochi Games With Gold di febbraio 2020, vale a dire quella selezione di titoli per le console Xbox che tutti gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold potranno mettere in download gratuito - al netto del costo dell'abbonamento - tramite Xbox Store. In piena febbre da next-gen, il colosso di Redmond mette quindi per un attimo da parte notizie e indiscrezioni relative alla sua Xbox Series X - console al debutto a Natale di quest'anno assieme alla rivale PS5 di Sony -, per concentrarsi sull'attuale generazione. E in particolare sugli omaggi del prossimo mese rivolti a tutti i suoi fedelissimi. Games With Gold di febbraio annunciati: ecco quali sono! Come da tradizione, anche nei Games With Gold di febbraio di quest'anno troveremo quattro diversi titoli. Per il secondo mese del 2020, si tratta in particolare di due giochi per Xbox One, di ... optimaitalia

OptiMagazine : Ufficiali i #GamesWithGold di febbraio 2020: nuovi giochi gratis per Xbox One e 360 - labiancavolta : RT @cirox: I poster ufficiali delle olimpiadi di Tokyo 2020 coprono una gran varietà di stili: grafica, manga, fotografia, pittura, calligr… - cirox : I poster ufficiali delle olimpiadi di Tokyo 2020 coprono una gran varietà di stili: grafica, manga, fotografia, pit… -