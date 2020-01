Turista cinese sviene in Autogrill: scattato l’allarme virus. Area di servizio chiusa (Di martedì 28 gennaio 2020) Terrore sull’Autogrill di Serravalle, lungo l’autostrada A11 Firenze-Mare, in Toscana, quando una Turista cinese si è sentita improvvisamente male ed è svenuta. È subito scattato l’allarme per l’eventualità di trovarsi di fronte a un caso di Coronavirus e, mentre la donna veniva soccorsa, l’intero Autogrill è stato fatto evacuare e poi chiuso alla clientela in attesa delle verifiche cliniche del caso. L’Area di servizio è stata riaperta solo dopo oltre un’ora. L’episodio tra il tardo pomeriggio e la prima serata di oggi, lunedì 27 gennaio, intorno alle 18.30, nell’aria di servizio nel territorio del comune di Serravalle Pistoiese, in provincia di Pistoia. Come riportato da Il Tirreno, la donna faceva parte di una comitiva di turisti cinesi che già da alcuni giorni era in Italia per un tour della Penisola e si stava dirigendo verso Lucca. L’allerta è scattata quando la donna, che si era ... caffeinamagazine

