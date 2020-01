Trump e Netanyahu presentano piano di pace: “Due Stati e Gerusalemme capitale indivisa d’Israele”. Resta nodo delle colonie in Palestina (Di martedì 28 gennaio 2020) Due Stati, con Gerusalemme “capitale indivisa di Israele”. Sono i punti di partenza svelati dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e parte dell’accordo di pace tra Israele e Palestina proposto dalla sua amministrazione. Circa 80 pagine che costituiscono “forse l’ultima opportunità per arrivare a una pace in Medio Oriente”, ha dichiarato il tycoon nel corso di una conferenza stampa congiunta con il primo ministro d’Israele, Benjamin Netanyahu. Una proposta, quella elaborata da Jared Kushner, consigliere e genero del presidente, che è stata fortemente criticata dalla controparte palestinese e, tra gli altri, anche dalla Giordania. Una posizione, quella del presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Abu Mazen, che Trump ha cercato di ammorbidire nel suo discorso promettendo investimenti per 50 miliardi di dollari a favore ... ilfattoquotidiano

