Terminator invade Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (Di martedì 28 gennaio 2020) Ubisoft annuncia una collaborazione con StudioCanal che porterà Terminator in Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint con il lancio di un evento gratuito con missioni, nemici e dialoghi ispirati al film originale del 1984. L’evento sarà disponibile per tutti i giocatori a partire dalle 10:00 CET di domani su PlayStation®4, Windows PC, la famiglia di dispositivi Xbox, tra cui Xbox One X, UPLAY+, il servizio in abbonamento di Ubisoft*, e Stadia, la piattaforma di gioco di nuova generazione di Google. Interamente giocabile da soli o in cooperativa, l’evento live di Terminator vedrà i giocatori impegnati ad affrontare una minaccia inattesa dal futuro in un nuovo arco narrativo, ambientato in una location inedita di Auroa. Saranno disponibili due nuove missioni narrative in cui i giocatori dovranno salvare Rasa Aldwin, una donna ... gamerbrain

Terminator invade Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Terminator invade