Stadio Roma | chiuso l’ultimo filone d’indagine | 10 a rischio processo L’accusa

Il gruppo Caltagirone smentisce un'indiscrezione di stampa su un presunto accordo con l'imprenditore statunitense Dan Friedkin, potenziale acquirente della As Roma, per la costruzione dello stadio della società calcistica giallorossa su terreni di proprietà dell'Università romana di Tor Vergata che sono in concessione al gruppo che fa capo a Francesco Gaetano Caltagirone.

Roma – rischio processo per 10 persone, tutte coinvolte a vario titolo nell'ultimo filone della maxi-indagine sul nuovo Stadio della Roma. La Procura capitolina ha infatti notificato l'atto di chiusura indagini a dieci persone tra cui il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito e l'avvocato Camillo Mezzacapo (gia' a processo per una vicenda di corruzione), i costruttori Pierluigi e Claudio Toti,

Calcio : Stadio Roma - Caltagirone smentisce accordo con Friedkin : Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Andare ogni tanto a vedere un derby Roma - Lazio è piacevole e divertente. Tutto il resto è pura fantasia". Così in una nota Francesco Gaetano Caltagirone smentendo le voci circa un accordo tra il possibile futuro proprietario della Roma, Dan Friedkin e Caltagirone, conc

Frongia : Stadio Roma a Tor Vergata? non mi risulta : Roma – “Io so che gli incontri vanno avanti tra Roma Capitale e i proponenti sul progetto di Tor di Valle. Di altre possibilita’ non so nulla”. Cosi’ l’assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia, riguardo all’ipotesi di un accordo tra Dan Friedkin, in procinto di acquistare le quote della Roma, e Francesco Gaetano Caltagirone per l’avvio di un nuovo progetto sullo stadio della Roma a Tor ...

Stadio Roma, accordo tra Friedkin e Caltagirone: ecco dove nascerà il nuovo campo che ospiterà le gare interne della compagine giallorossa. Svolta improvvisa per quel che riguarda il nuovo Stadio della Roma, che prenderà il posto dell'Olimpico e che ospiterà le gare interne del club giallorosso. Secondo quanto riferito in queste ore dal portale 'Affari

Derby Roma-Lazio - Stadio Olimpico blindato : accessi separati per i tifosi e ordinanza anti-vetro : Il 26 gennaio si giocherà allo Stadio Olimpico il Derby tra Roma e Lazio. Per l'occasione si è riunito un tavolo tecnico in Questura per decidere le misure di sicurezza da mettere in campo. I tifosi potranno accedere allo Stadio da direttrici separate, mentre in tutta la zona non potranno essere vendute bevande in vetro.

23 gennaio 1994 - il fallito attentato della mafia allo Stadio Olimpico di Roma : Il 23 gennaio 1994 una Lancia carica di esplosivo sarebbe dovuta esplodere durante Roma-Udinese, all’Olimpico. L’attentato mafioso non avvenne per difetto del detonatore. Il 23 gennaio 1994 la mafia aveva progettato un attentato devastante nella Capitale. Alcuni dei principali boss delle cosche palermitane avevano deciso di collocare un’autovettura imbottita di esplosivo nei pressi dello Stadio Olimpico. Lo stragismo ...

Stadio della Roma : dovrebbe avvenire a febbraio il passaggio da Parnasi a Vitek : Roma – Sono settimane, giorni o se preferite ore frenetiche in casa Roma. Non solo sul campo, dove la squadra giallorossa si accinge a vivere gare cruciali in chiave coppa Italia e Campionato, bensì anche sul fronte societario. Come riporta il messaggio riportato sul profilo personale Twitter di Alessio Di Francesco, giornalista di Radio Radio, bisognerà aspettare il prossimo mese di febbraio prima che il magnate ceco Radovan Vitek rilevi ...

Lotito chiede un risarcimento ai tifosi che hanno fatto il saluto romano allo Stadio : Lotito chiede un risarcimento ai tifosi che hanno fatto il saluto romano Il presidente della SS Lazio Claudio Lotito ha chiesto un risarcimento a quei tifosi che hanno fatto il saluto romano allo stadio, provocando un’ammenda nei confronti della società capitolina. I fatti si riferiscono al 3 ottobre scorso, giorno in cui la Lazio ha affrontato il Rennes in una match valido per la fase a gironi dell’Europa League. Nel corso della ...

Saluto romano allo Stadio - la Lazio chiede un risarcimento ai tifosi che hanno fatto chiudere la Curva Nord : La Lazio manda una lettera ai tifosi che hanno fatto il Saluto romano in occasione della sfida contro il Rennes chiedendo un risarcimento da 50.000 euro. Saluto romano allo stadio, la Lazio chiede un risarcimento ai tifosi responsabili del gesto. La società biancoceleste, con una lettera, ha chiesto un risarcimento danni ai tifosi che avrebbero fatto il Saluto romano in occasione della partita del 3 ottobre contro il Rennes. Saluto ...

Mazzette per lo Stadio della Roma. Sarà maxi processo con 16 imputati. Depositate le liste dei testi : ci sono Raggi e Bonafede. In dirittura d’arrivo l’ultima tranche dell’inchiesta : Si è aperto subito con il botto il processo sul cosiddetto sistema Parnasi, quest’ultimo basato sulle Mazzette per oliare l’amministrazione comunale. Già perché se tutti si aspettavano la decisione che ha portato alla riunificazione dei procedimenti scaturiti dall’inchiesta sullo stadio della Roma, passati da tre distinti ad uno solo per complessivi 16 imputati, tra cui spiccano i nomi dell’imprenditore Luca Parnasi (nella foto), del presidente ...

Roma – Juve allo Stadio Olimpico 12 gennaio : tutte le info su divieti di sosta e transito : Al via il piano sicurezza della Questura in vista della partita Roma - Juve che si disputerà stasera, domenica 12 gennaio, alle ore 20.45. In campo tremila uomini delle forze dell'ordine a presidiare l'area, attesi 60mila spettatori. Le informazioni su divieti di sosta e transito e come raggiungere lo Stadio.

Stadio della Roma - il Comune ammesso come parte civile nel processo per corruzione a Marcello De Vito : Il Comune di Roma è stato ammesso come parte civile nel processo che vede imputato il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito e Camillo Mezzacapo con l’accusa di corruzione nell’ambito di un filone dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Ad accogliere la richiesta di costituzione, presentata dall’avvocato Nicola Sabato per conto del Campidoglio, i giudici della seconda sezione penale del tribunale. De Vito è stato ...

Stadio della Roma : Raggi testimonierà in difesa di Marcello De Vito nel processo per corruzione : I giudici hanno accolto la costituzione di parte civile del Comune di Roma presentata dagli avvocati di Marcello De Vito e Virginia Raggi testimonierà in sua difesa nel filone d'inchiesta sullo Stadio della Roma, che lo vede imputato per corruzione. La prossima udienza è fissata in calendario per mercoledì 15 gennaio.