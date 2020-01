Scritte antisemite: telecamere e testimoni per risalire ad autori (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma – Il Commissariato Prati di Roma sta svolgendo serrate indagini in merito a una svastica e a delle Scritte antisemite apparse nelle scorse ore sulle pareti di una scuola romana in zona Trionfale. In particolare, la Polizia sta passando al setaccio le telecamere della zona e sta raccogliendo eventuali testimonianze utili. L'articolo Scritte antisemite: telecamere e testimoni per risalire ad autori proviene da RomaDailyNews. romadailynews

