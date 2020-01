Regionali: Biancofiore, ‘polemiche inutili in centrodestra, vince squadra’ (2) (Di martedì 28 gennaio 2020) (Adnkronos) – “In Emilia, un territorio ostile dalla fondazione della Repubblica al centrodestra -dice ancora Biancofiore- si è mossa tutta la corazzata Potiomkin che controlla anche l’aria per rimanere aggrappata al potere, ma il centro destra ha vinto lo stesso se si pensa all’assurdità dell’opzione del voto disgiunto. E questo mi aspettavo di sentir dire da tutti gli esponenti di centrodestra, che uniti abbiamo vinto nei numeri e che la citofonata a Chigi la farà Zingaretti”. “Già si sente il tintinnio della campanella, quella del passaggio delle consegne. E invece il valore aggiunto che abbiamo noi di essere un sentimento nel cuore degli italiani per il quale fanno un tifo sfegatato, viene sciupato da una ridda di dichiarazioni insensate che offrono il fianco a coloro che sono minoranza nel Paese al netto di sardine, alici, squaletti e ... calcioweb.eu

