Marco Travaglio attacca Matteo Salvini: “Un uomo in stato confusionale” (Di martedì 28 gennaio 2020) Ospite nella trasmissione Otto e Mezzo su La7, Marco Travaglio ha sferrato un duro attacco contro Matteo Salvini. Infatti, dopo la crisi di governo innescata lo scorso agosto, la caduta dal ruolo di Ministro e la sconfitta elettorale in Emilia Romagna, il leader della Lega “non ne ha più azzeccata una”. Travaglio è convinto che Salvini si trovi in uno “stato confusionale” in quanto da tempo il leghista “sbaglia le mosse“. Travaglio contro Salvini “Un conto è la destra, un altro è Salvini”. Ha esordito così Marco Travaglio a Otto e Mezzo, per poi proseguire con un attacco contro Matteo Salvini. “Non da ieri sbaglia le mosse: da agosto sta inanellando una serie di scemenze, da allora direi che non ne ha più azzeccata una“, ha aggiunto. Secondo Travaglio, infatti, “è evidente che (il leader della Lega ndr.) è un uomo in ... notizie

