Lo Stratwarming e il displacement del Vortice Polare: prove d'Inverno (Di martedì 28 gennaio 2020) PREVISIONI METEO: il Centro Meteo Americano prevede con una notevole probabilità di successo che un imponente Stratwarming possa verificarsi dai primi giorni di Febbraio raggiungendo il proprio massimo alla fine della prima decade del mese. Questa previsione viene fatta attraverso l'andamento previsto dei venti alla quota di 10 hPa, circa 30 mila metri di altezza, dai quali viene valutata la forza del Vortice Polare che, quando è intenso, condiziona la stagione invernale sull'Europa e su buona parte dell'Emisfero settentrionale, rendendola mite. I venti del Vortice Polare sono rimasti intensi per quasi tutto l'Inverno, raggiungendo un massimo di velocità di 64 m/s alla metà di Gennaio, per poi indebolirsi progressivamente. Adesso le mappe del modello statunitense mostrano un crollo improvviso della velocità dei venti fino a raggiungere valori "zero" alla fine della prima decade ... meteogiornale

