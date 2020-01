Kobe Bryant, profezia: un cartone annunciò la sua morte, il video sconvolge il web (FOTO) (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo la morte in elicottero di Kobe Bryant, sul web si stanno diffondendo dei video alquanto macabri nei quali pare sia presente una profezia circa il triste evento. Nel novembre del 2016 una serie americana mandò in onda un episodio del cartone “Legends of Chamberlain Heights” in cui fu mostrata la tragica morte in elicottero del cestista. La clip era presente sul sito Comedy Central, ma gli amministratori hanno deciso di rimuovere tale contenuto per rispetto della famiglia e del loro dolore. Ad ogni modo, sul web stanno trapelando alcune immagini. Un cartone americano annunciò la morte di Kobe Bryant Kobe Bryant ha perso la vita il 26 gennaio 2020 a causa di un incidente aereo. Il cestista dell’NBA era sul suo elicottero privato insieme ad una delle sue figlie e ad altre 7 persone. Tutti, purtroppo, sono morti a seguito dello schianto. La notizia, già devastante di ... kontrokultura

