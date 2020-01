“I politici fanno più ridere dei nuovi comici”, parola di Diego Abatantuono (Di mercoledì 29 gennaio 2020) È segnato per domenica 2 febbraio il ritorno di Diego Abatantuono in tv. Il comico milanese condurrà infatti un nuovo show, dal titolo Enjoy – ridere fa bene. Il ritorno in tv di Diego Abatantuono Il comico classe ’55, uno dei più apprezzati della televisione, tornerà in prima serata su Italia 1, domenica 2 febbraio. Abatantuono, insieme alla conduttrice Diana Del Bufalo, saranno al timone di uno show, Enjoy – ridere fa bene. Durante il programma due squadre di comici si sfideranno in una serie di prove. Un team sarà capitanato da Gigi e Ross, mentre l’altro dai PanPers. Nel cast delle due squadre, tra gli altri, Vincenzo Albano, Herbert Ballerina, Barbara Foria, Alberto Farina, Gianluca Impastato, Claudio Lauretta, Francesca Manzini. Il pubblico, tramite un telecomando, giudicherà le esibizioni dei comici. Oltre a far divertire il pubblico, il programma si è prefissato ... thesocialpost

