Genoa, colpo in attacco: rossoblù ai dettagli per Iturbe (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Genoa è ai dettagli con il Pumas per il trasferimento di Iturbe: l’ex Roma e Torino tornerà in Serie A Il Genoa è vicinissimo a Juan Manuel Iturbe, che potrebbe lasciare il Pumas nel corso degli ultimi giorni di mercato qualora l’incontro di domani tra i rossoblù e l’agente dell’attaccante andasse a buon fine. Come riportato da Sky Sport, l’operazione potrebbe concludersi sulla base del prestito con obbligo di riscatto, fissato a quattro milioni di euro e legato alle presenze in Serie A del calciatore. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

