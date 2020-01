Eve Spectrum, monitor senza compromessi per produttività e gaming (Di martedì 28 gennaio 2020) Grandi, quasi privi di cornici, con un parco porte fornitissimo, una resa cromatica ineccepibile, un refresh rate da capogiro, compatibilità con le tecnologie di Nvidia e AMD per la sincronizzazione con le schede video e un supporto che consente i movimenti su tre assi, per una perfetta ergonomia. Non è un sogno, ma la nuova linea di monitor Spectrum di Eve, produttore finlandese famoso per sviluppare i propri prodotti in crowd, ossia con il finanziamento e la collaborazione attiva della community degli utilizzatori finali. Gamer, professionisti di vario tipo e designer hanno dunque collaborato con le proprie idee allo sviluppo di questi tre modelli, tutti basati su pannelli IPS da 27 pollici prodotti da LG, in modo che Eve potesse realizzare il prodotto perfetto, in grado di rispondere efficacemente anche a esigenze assai diverse. I diversi modelli sono inoltre accomunati dal supporto ... ilfattoquotidiano

