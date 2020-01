Doom Eternal non avrà microtransazioni. Gli oggetti cosmetici saranno sbloccati attraverso i punti esperienza (Di martedì 28 gennaio 2020) Gli oggetti cosmetici di Doom Eternal saranno sbloccati attraverso punti esperienza e il gioco non avrà un negozio per le microtransazioni, come affermato dal suo direttore creativo (tramite DualShockers).Il creative director Hugo Martin ha dato la notizia in un commento su Facebook. Ha affermato che Doom Eternal non avrà un negozio digitale e che gli articoli cosmetici non faranno ottenere ulteriori vantaggi. "Eternal è un gioco da $ 60, non un gioco free-to-play o per dispositivi mobile: vi stiamo regalando un'esperienza completa senza negozi, proprio come ti aspetteresti. Sbloccare le skin con XP è una parte dell'esperienza se vi interessano queste cose, o puoi ignorarle completamente", ha spiegato Martin. "È tutto gratis".Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Niente microtransazioni in #DoomEternal. - GamingToday4 : Doom Eternal non avrà ray tracing per un bel po 'di tempo - mr_maggot : @HzRph Exacto. Te lo dejo a ti. Ajsjsjdjsjd Pero nos unimos en Doom Eternal sjdkskdkd -