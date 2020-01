Carabinieri corrotti a Napoli: soldi, case e champagne dal clan in cambio di protezione (Di martedì 28 gennaio 2020) Emergono nuovi particolari dall'inchiesta che ha portato all'arresto di cinque Carabinieri, mentre altri tre sono stati sospesi dal servizio per un anno: i militari dell'Arma ricevevano soldi, ma anche champagne, prosciutti, capretti e perfino case in cambio di protezione al clan Puca, egemone a Sant'Antimo, nella provincia di Napoli. fanpage

fattoquotidiano : Napoli, la “lista dei carabinieri corrotti” raccontata dal pentito: “Loro sono Starsky & Hutch, ricevevano dal clan… - antvet1964 : RT @Forchielli: Soldi ?? champagne ?? e prosciutti ?? quei Carabinieri corrotti dai clan ?? un’intera stazione al servizio della Camorra ?? io l… - MariaAversano1 : RT @Forchielli: Soldi ?? champagne ?? e prosciutti ?? quei Carabinieri corrotti dai clan ?? un’intera stazione al servizio della Camorra ?? io l… -