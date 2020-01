Australian Open | Roger Federer | infortunato | annulla sette match point e vince

LIVE Djokovic-Raonic 6-4 6-3 7-6 (1) - Australian Open 2020 in DIRETTA : il serbo guadagna la sfida con Roger Federer in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude così la giornata odierna degli Australian Open per quanto riguarda gli incontri di singolare. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport, buon proseguimento di giornata e appuntamento a domani con gli altri quarti di finale maschili e femminili! NOVAK DJOKOVIC IN semifinale! Batte per la decima volta Milos Raonic con il punteggio di 6-4 6-3 7-6 (1), ottava semifinale per il serbo in ...

Australian Open 2020 - Tennys Sandgren : “Avrei potuto giocare meglio i match point” : Lo svizzero Roger Federer ha sconfitto lo statunitense Tennys Sandgren nei quarti di finale degli Australian Open dopo una battaglia lunga cinque set nella quale l’elvetico ha annullato sette match point nel corso del quarto. L’americano, molto deluso, ha parlato a fine gara, queste le dichiarazioni raccolte da Ubitennis.com. Così in conferenza stampa Tennys Sandgren: “Avrei potuto giocarli meglio, i match point, li ho passati ...

Australian Open - Federer annulla 7 match point a Sandgren e conquista la semifinale dopo un infortunio e 3 ore e mezza di partita : annulla sette match point, supera un infortunio, vince al quinto set dopo una battaglia di 3 ore e mezza. Tutto questo, a 38 anni, è Roger Federer. Che nei quarti di finale dell’Australian Open batte lo statunitense Tennys Sandgren e regala al tennis un’altra pagina di storia. Lo svizzero conquista la semifinale al termine di una gara che ormai aveva perso: nel terzo set è costretto a uscire dal campo per un medical time out, per un ...

VIDEO Roger Federer annulla 7 match-point e conquista la semifinale degli Australian Open : riviviamo l’impresa dello svizzero : Classe, grinta, furbizia e un pizzico di fortuna: sono stati necessari tutti questi “ingredienti” a Roger Federer per battere il coriaceo Tennys Sandgren (n.100 ATP) e prevalere al quinto set, annullando ben 7 match-point nel quarto parziale. Una prestazione, dal punto di vista tecnico, non eccelsa quella di Roger, considerando i 56 errori non forzati, a fronte di 44 vincenti. Tuttavia, il problema all’inguine del terzo set è ...

Nadal-Thiem orario e tv - Australian Open 2020 : programma e palinsesto 29 gennaio : Domani, non prima delle 09.30 italiane, sul campo della Rod Laver Arena, assisteremo al quarto di finale degli Australian Open tra lo spagnolo Rafael Nadal e l’austriaco Dominic Thiem. Un confronto interessante quello che vi sarà sul cemento Australiano: da un lato il n.1 del ranking che vuol continuare la sua corsa verso la finale e dell’altro il n.5 del ranking che vuol arrestare l’incidere di Rafa, avanti nel computo dei ...

Australian Open - Federer in semifinale : Sandgren spreca 7 match point! : Alla Rod Laver Arena lo svizzero si impone al quinto set in rimonta contro lo statunitense che non sfrutta 7 match point.