Alessandro Cattelan: al via EPCC 2020, deride Salvini (Di martedì 28 gennaio 2020) Alessandro Cattelan: per lanciare la nuova edizione di E Poi C’è Cattelan il conduttore fa il verso a Matteo Salvini Da che mondo è mondo, la politica è il bersaglio preferito di chi fa satira e Alessandro Cattelan lo sa bene. Negli scorsi giorni l’ex vicepremier Matteo Salvini ha acceso le critiche, dopo quanto capitato a Bologna. Su indicazioni di una donna, il leader della Lega ha suonato a casa di un tunisino chiedendogli se spacciasse, davanti a giornalisti e telecamere. Il conduttore di E Poi C’è Cattelan ha ripetuto così la scena, per annunciare l’inizio della nuova stagione. Spiegazione troppo sbrigativa? Torniamo indietro e ricostruiamo la vicenda. Mentre si trovava a Bologna, Matteo Salvini si è diretto verso un palazzo, seguito dai giornalisti. Dunque, ricevute le indicazioni dalla donna, ha citofonato a un tunisino. Salvini a caccia del presunto spacciatore Quando ... kontrokultura

