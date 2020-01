Weekend da "incubo" in Siberia: è GELO estremo (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Russia nord-orientale (in particolare la regione della Yakutia, in Siberia) è nota per il GELO estremo, con Verkhoyansk che secondo molti è il centro abitato dell'emisfero settentrionale più freddo. Oymyakon e Verkhoyansk hanno le minime record ripettivamente -67,8°C e -71,2°C. Stiamo parlando della patria del "famigerato" Anticiclone termico Siberiano, Anticiclone che nel fine settimana si è ulteriormente rafforzato portando condizioni di GELO estremo. Diverse stazioni della regione hanno raggiunto valori di temperatura minima sino a -57°C! Abbiamo dato un'occhiata agli estremi delle stazioni di Ekyuchchyu, Delyankir, Oymyakon e Verkhoyansk durante il mese di gennaio e abbiamo notato qualcosa di impressionante: le temperature massime diurne non si discostano molto dalle minime. Nel Weekend sono addirittura rimaste sotto -50°C! Oltre alla notte polare si stanno ... meteogiornale

SensoDiNausea : RT @NoleRulez7: @SensoDiNausea So solo che per voi i weekend saranno un incubo da oggi.. ?????????? #staystrong - NoleRulez7 : @SensoDiNausea So solo che per voi i weekend saranno un incubo da oggi.. ?????????? #staystrong - AriannaAmbrosi0 : RT @giusyoni: Che poi è pure il weekend del #capodannocinese e voglio augurare agli amici cinesi un bellissimo anno del Topo ( pare porti p… -