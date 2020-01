VIDEO – Guardia di Finanza, nasce il primo sindacato (USIF) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Presentata nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio 2020 , alla stazione Marittima di Napoli, la nascente USIF, Associazione costitutiva del sindacato della Guardia di Finanza. In rappresentanza della Regione Campania è intervenuto il Consigliere On. Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio, che ha affermato: “E’ questo un giorno importante per la democrazia italiana: la tutela dei diritti non può essere affidata soltanto alla rappresentanza militare – com’è stato finora -, racchiuso all’interno dei livelli gerarchici. E’ stato importante che la Corte Costituzionale vi abbia riconosciuto la possibilità di organizzarvi per appropriarvi delle tutele negoziali e sindacali, dei diritti e dei servizi nelle declinazioni che già ha conosciuto il sindacato della Polizia. E’ importante che possiate farlo collegandovi ad una realtà confederale – la Uil – e di poter dare il ... ladenuncia

