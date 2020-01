Trenord, troppi treni in ritardo: arriva il bonus sugli abbonamenti per due linee (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sono 13 le linee ferroviarie della Lombardia che beneficeranno del bonus sugli abbonamenti del mese di febbraio. Tra queste ci sono anche la Milano-Seveso-Asso e la Milano-Saronno-Varese-Laveno. I pendolari di queste linee si vedranno applicato uno sconto del 30% sul prezzo dell’abbonamento mensile. A novembre le linee non hanno raggiunto lo standard minimo di affidabilità previsto del 4%. Ritardi e cancellazioni sono stati all’ordine del giorno: l’indice per la Milano-Seveso-Asso è stato del 5.28% mentre per la Saronno-Varese-Laveno del 4.28%. Allo stesso modo riceveranno il bonus anche i pendolari delle linee Chiasso-Como-Monza-Milano, Lecco-Molteno-Monza-Milano, Lecco-Carnate-Milano. su Il Notiziario. ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Trenord, troppi treni in ritardo: arriva il bonus sugli abbonamenti per due linee - - _topwolf_ : RT @alcinx: @laprovinciadico Nei #treni #Trenord troppi #balordi viaggiano indisturbati! -