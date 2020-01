Torino Atalanta: Ilicic e Hateboer hanno un’intesa strepitosa (Di lunedì 27 gennaio 2020) La costante spinta di Hateboer consente a Ilicic di fare la differenza. Lo si è visto con chiarezza anche in Torino-Atalanta Ilicic è stato l’indiscusso protagonista dell’ultimo turno di campionato. Tuttavia, spesso si sottovaluta il contributo dell’esterno dell’Atalanta che agisce sul suo lato, ossia Hateboer. Per esaltare un profilo come lo sloveno, che è solito ricevere tra le linee, è necessaria la presenza di un treno che si sovrapponga costantemente e che crei quindi spazi. I due al Grande Torino hanno dimostrato un’intesa strepitosa, con Laxalt e Djidji che non hanno mai letto le loro combinazioni. Un esempio nella slide sopra: Ilicic riceve palla, temporeggia e premia la sovrapposizione di Hateboer alle spalle di Djidji. Il Torino è così spaccato in due. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

OptaPaolo : 7 - L'Atalanta ha vinto per la prima volta nella sua storia in Serie A un match con 7 gol di scarto e il Torino ha… - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ?? MERAVIGLIOSE! Le azzurre dello sci ?? CR7 gioca al lotto ?? Conte contro… - diegofornero : Leggo che l’Atalanta avrebbe potuto rallentare per non umiliare il #Torino: niente di più sbagliato, l’avversario h… -