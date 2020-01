“Ti prego, coprilo”. Michele Cucuzza, incidente ‘hot’ GF Vip: imbarazzo totale (Di lunedì 27 gennaio 2020) incidente imbarazzante al Grande Fratello Vip. Tutto è accaduto nella notte quando il giornalista Michele Cucuzza è andato a letto presto indossando soltanto una maglietta bianca e un paio di boxer abbastanza larghi. A rivelare l’episodio è il web, sempre attento a tutto quello che succede all’interno della casa più spiata d’Italia. Durante la diretta andata in onda la scorsa notte, Clizia Incorvaia e Rita Rusic sono corse in cucina ridendo per quanto visto all’interno della camera da letto dove Michele Cucuzza dormiva da un bel po’. Rita Rusic è entrata in cucina dove si trovavano Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori non si è risparmiata e ha spiegato la situazione ai due inquilini.



“Ha un co***one di fuori, sembra un melone”. “Ma chi? Tgf?”, ha chiesto Paolo ... caffeinamagazine

