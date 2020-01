Terra dei fuochi: è morto Giorgio, ucciso a 2 anni da un neuroblastoma (Di lunedì 27 gennaio 2020) Giorgio è morto ieri, a soli due anni, ucciso da un neuroblastoma che non gli ha lasciato scampo. Era uno dei bambini della Terra dei fuochi: fino all’ultimo i suoi genitori hanno cercato cui e speranze per poterlo aiutare, ma purtroppo ieri il padre ha annunciato che non c’era nulla da fare. I genitori non hanno mai perso le speranze Giorgio stava cercando di combattere una recidiva di un neuroblastoma molto aggressivo, che spesso si rivela inesorabile. Suo padre, Ivan Punzo, spesso dava aggiornamenti sul suo stato di salute attraverso i social e con la moglie avevano spesso chiesto aiuto attraverso raccolte fondi. A luglio Giorgio era stato sottoposto a una terapia immunologica attraverso cellule Car-T. Anche in quell’occasione i due genitori avevano chiesto la solidarietà delle persone: “Confido nelle vostre preghiere e in quelle di tutti quelli che conoscete. Grazie per ... thesocialpost

