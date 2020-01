Regionali, i dem irpini gioiscono per la vittoria di Bonaccini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLa vittoria di Stefano Bonaccini rilancia le ambizioni del Partito Democratico sia in Campania che in irpinia. Non passano inosservati, infatti, i commenti dei dem locali sulle ultime Regionali. Rosetta D’Amelio, presidente del Consiglio di Palazzo Santa Lucia, ad esempio, esulta così: «Il voto e questa campagna elettorale ci dicono che l’Emilia Romagna, dal Papeete al citofono del Pilastro, non porta molto bene a Salvini». Allo stesso tempo, però, esorta i suoi compagni di partito a riaprire un dialogo quella sinistra, che scende in strada: «Una fetta consistente di popolo vuole ritornare nelle piazze e a quel popolo, che si chiami sardine o altro, dobbiamo parlare». Roberta Santaniello, consigliera del governatore per quanto riguarda la protezione civile, invece, sottolinea come quanto accaduto nella nottata «non è relativo. Fallisce la campagna elettorale ... anteprima24

GiovanniRoi : Italia, Regionali Emilia-Romagna 2020, Crimi: 'Esito sotto le aspettative, il M5s non si arrende'. Dem: 'Siamo torn… - NicolaCecca : RT @LaVeritaWeb: Alla Ocean Viking non è stato assegnato un porto: come avvenuto per l'Umbria, il via libera arriverà dopo le elezioni. Pur… - Mr_Big_72 : RT @BelpietroTweet: Alla Ocean Viking non è stato assegnato un porto: come avvenuto per l'Umbria, il via libera arriverà dopo le elezioni.… -