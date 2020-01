Reggio Emilia intitolerà a Kobe Bryant una piazza: “Era uno di noi” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Reggio Emilia intitolerà una piazza a Kobe Bryant, il leggendario campione di basket deceduto insieme alla figlia Gianna Maria in un tragico incidente in elicottero. È stato il sindaco della città, Luca Vecchi, ad annunciare il tutto in un comunicato divulgato anche attraverso la sua pagina Facebook: "Era uno di noi: qui, e nei campetti della città, improvvisava sfide con atleti più grandi di lui, con i compagni di scuola. Reggio era entrata per sempre in lui". fanpage

LegaSalvini : Ecco il modello PD a Reggio Emilia!!!! #oggivotoLega @BorgonzoniPres #BorgonzoniPresidente - you_trend : ?? #Affluenza ore 12 comune di REGGIO EMILIA (tutte le sezioni): 23,39% REG14: 10,9% EUR19: 24,2% #MaratonaYouTrend #EmiliaRomagna - you_trend : Questa invece è la #mappa della #Lega in #EmiliaRomagna. Molto bene tra Piacenza, Parma e Ferrara, il partito di… -