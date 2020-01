Paola Barale a Live | colpo basso a Gianni Sperti e Raz Degan | ecco cosa le hanno fatto

Paola Barale a Live | “Sperti e Degan mi hanno fatto male” – VIDEO : Paola Barale a Live – Non è la d’Urso | “Sperti e Degan mi hanno fatto davvero male, ecco l’assenza dalla televisione” – VIDEO Paola Barale a Live – Non è la d’Urso si è confidata e ha parlato chiaramente del rapporto con Gianni Sperti e Raz Degan dicharando: “Mi hanno fatto veramente male, ma ora […] L'articolo Paola Barale a Live | “Sperti e Degan mi hanno fatto male” ...

Paola Barale contro Alfonso Signorini : “Abusa del corpo delle donne anche lui” : Ieri sera, ospite a Live – Non è la D’Urso, la nota showgirl Paola Barale. Invitata a chiarire l’accusa rivolta ad Alfonso Signorini di approfittare e abusare del corpo delle donne anche lui… E’ stata certamente una puntata ricca di ospiti interessanti quella di Live- Non è La D’Urso , di ieri sera. La padrona […] L'articolo Paola Barale contro Alfonso Signorini: “Abusa del corpo delle donne anche ...

Paola Barale - ha un nuovo fidanzato ecco chi è (FOTO) : Paola Barale con un fidanzato nuovo di zecca, la conduttrice non si nasconde più, scopriamo chi è Ospite a Domenica In, Paola Barale è stata intervistata da Mara Venier. La bella e affascinante soubrette piemontese però non era sola, ma è arrivata accompagnata da un uomo. Pare che sia il suo nuovo fidanzato, che da Milano è venuto con lei fino a Roma. La notizia che la Barale ha un nuovi fidanzato ha sorpreso un po’, perché era da tempo che la ...

‘Gianni Sperti voleva figli e io no?’ : Paola Barale spiazza - non è questa la causa del divorzio : Paola Barale a Live Non è la D’Urso Chi ha seguito la nuova puntata di Live Non è la D’Urso sa perfettamente che durante la serata c’è stato un faccia a faccia tra Paola Barale e le cinque sfere luminose. Quest’ultima è stata invitata in studio da Barbara D’Urso per le sue recenti dichiarazioni fatte su Alfonso Signorini. La soubrette piemontese ha precisato più volte che il suo non è un attacco personale verso il ...

Live non è la d’Urso - Paola Barale : ‘Gianni Sperti e Raz Degan? Mi hanno fatto veramente del male’ : Tra gli ospiti di Live non è la d’Urso in onda domenica 26 gennaio c’è stata Paola Barale che è stata ‘interrogata’ su vari argomenti, dalle foto a seno nudo pubblicate da Chi ai motivi per cui ora non lavora più in tv. Non poteva mancare però la sezione ‘relazioni’ con le due più importanti storie nella vita della showgirl, l’ex marito Gianni Sperti e l’ex compagno Raz Degan. Viene mandato in ...

Live Non è la D’Urso - Paola Barale torna a parlare di Gianni Sperti e Raz Degan : “Ecco dove stanno adesso” : Paola Barale, ospite di Live-Non è la D’Urso, ha parlato dei suoi due grandi amori. Amori che preferisce mettere del dimenticatoio. “Io ho detto che, ai tempi del mio matrimonio con Gianni Sperti, lui aveva l’idea di fare un figlio. Ma lavoravo di più io e credo che per fare un figlio siano necessarie diverse garanzie. Ci siamo lasciati dopo, evidentemente quelle garanzie non c’erano… Ero io il capofamiglia“, ha raccontato a ...

Paola Barale attacca Gianni Sperti : “Ero io l’uomo di casa” : Durante l’ultima puntata di Live- non è la D’Urso, andata in onda lo scorso 26 gennaio, tra gli ospiti in studio anche Paola Barale, che ha affrontato il momento delle ‘sfere’; ovvero la parte del programma condotto da Barbara D’Urso, dove uno degli ospiti si sottopone al giudizio di cinque opinionisti. Oggetto delle critiche positive e negative, rivolte alla Barale, alcuni argomenti che sono rimbalzati sulle pagine ...

Paola Barale : “Gianni Sperti e Raz Degan sono nel dimenticatoio - mi hanno fatto del male” : Ospite a Live - Non è la D'Urso, Paola Barale ha rivolto parole non propriamente lusinghiere verso i suoi due ex, precisando che la questione figli non c'entra nulla con la fine del matrimonio con Gianni Sperti. Ha inoltre attaccato Alfonso Signorini per le foto in topless che lui pubblicò nonostante fosse stata violata la sua privacy.Continua a leggere

Paola Barale a Live : parole durissime contro Raz Degan e Gianni Sperti : Ieri sera, domenica 26 gennaio 2020, durante la puntata di Live – Non è la d’Urso, ospite nello studio del programma di Canale 5 è stata anche Paola Barale che ha affrontato i famosi sferati. Dopo le sue recenti affermazioni, la Barale ha avuto modo di parlare ancora delle sue precedenti relazioni con Gianni Sperti e Raz Degan. “Io dentro di me ho un dimenticatoio, in cui inserisco le persone che mi hanno fatto veramente del ...

“Cosa mi hanno fatto?”. Paola Barale - la confessione dolorosa su Gianni Sperti e Raz Degan : Paola Barale torna a parlare degli uomini del suo passato e fa dichiarazioni che lasciano il pubblico senza parole. La ex valletta di Mike Bongiorno, che ha iniziato la sua carriera come sosia di Madonna, è stata ospite di Live – Non è la D’Urso e ha parlato delle dichiarazioni che lei stessa ha rilasciato di recente su Alfonso Signorini. La discussione è iniziata con un botta e risposta tra Paola Barale e Roberto Alessi di Novella 2000 poi si è ...

Paola Barale stronca i suoi ex : veleno su Gianni Sperti e Raz Degan : Paola Barale ha speso parole di fuoco nei confronti dei suoi ex storici, Gianni Sperti e Raz Degan, svelando anche il retroscena del suo matrimonio con l’attuale opinionista di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultimo intervento televisivo, ha rivelato il suo sentimento riguardo al passato, non nascondendo un livido appunto sui due uomini che con lei hanno vissuto una lunga relazione. Paola Barale su Sperti e Degan: “Nel ...

Paola Barale : dure parole contro Gianni Sperti : Ieri Paola Barale è stata una delle ospiti di Live Non è la d’Urso. La conduttrice ha confessato di aver messo nel suo dimenticatoio personale Gianni Sperti e Raz Degan. Paola ha anche detto che nel matrimonio con l’opinionista di Uomini e Donne era lei a portare i pantaloni. “Ho una grandissima caratteristica non so se sia un pregio o un difetto. Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno fatto ...

Paola Barale dalla D'Urso - il "topless brutale" in prima serata : "Da Signorini mancanza di rispetto" : Senza peli sulla lingua. Tutta la verità di Paola Barale, che arriva in studio al Live non è la d’Urso per un confronto di fuoco con gli "sferati". La Barale attacca Alfonso Signorini, conduttore del Gf Vip, con un post di fuoco. La show girl manda una frecciata social al direttore di Chi dicendo: "

Paola Barale : "Gianni Sperti e Raz Degan? Finiti nel dimenticatoio" (video) : Nel corso dell'ultima puntata di 'Live Non è la d'Urso', Paola Barale ha risposto ad alcune dichiarazioni passate che riguardano l'ex marito Gianni Sperti, il cui matrimonio è finito nel 1998. A 'La Confessione' di Peter Gomez sul Nove aveva dichiarato "Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità, come il lavoro. Lui lavorava, ma non sempre".prosegui la letturaPaola Barale: "Gianni Sperti e Raz Degan? Finiti nel dimenticatoio" (video) ...